Кубанские фермеры произвели в 2018 году сельхозпродукции на 78 млрд рублей

В Краснодаре на 29-м Съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств края подвели предварительные итоги работы малых форм хозяйствования.

В форуме приняли участие около 300 фермеров из 42 муниципалитетов Кубани. На съезде присутствовали заместитель главы региона Андрей Коробка, министр сельского хозяйства региона Федор Дерека, а также полномочный представитель губернатора по вопросам фермеров Вячеслав Легкодух.

Коробка отметил, что фермерский сектор ежегодно вносит существенный вклад в общекраевой урожай. С начала 2018 года фермеры произвели продукции сельского хозяйства на 78 млрд рублей. Сейчас кубанские фермеры производят треть всего зерна региона, каждую третью тонну подсолнечника, 1,3 млн т сахарной свеклы, 137 тыс. т овощей, 12 тыс. т фруктов и ягод, 5,5 тыс. т винограда.

«Темпы неплохие. Их нужно сохранить и продолжить дальнейшее развитие. В первую очередь, нужно расти в технологическом плане. Сегодня эффективная работа может быть налажена только при внедрении самого высокотехнологичного оборудования, строительстве самых современных производств. Так вы сможете снизить себестоимость производства продукции и повысить рентабельность, а значит, ваша работа будет экономически выгодной», – отметил вице-губернатор.

Заместитель главы региона подчеркнул, что для модернизации сельхозпроизводств, приобретения нового оборудования в регионе работают десятки государственных программ финансовой поддержки, позволяющие аграриям компенсировать вложенные в агробизнес средства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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