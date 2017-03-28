Кубанские фермеры провели митинг за продление продовольственных санкций

Кубанские фермеры 28 марта в Тихорецке провели митинг за продление продовольственных санкций в отношении России.

В демонстрации приняли участие более 1,5 тыс. кубанских аграриев.

«Мы, фермеры, — люди земли, связанные одной судьбой. Важно, чтобы наши дети и внуки не рвались в города, а продолжали дома начатое нами дело. Чтобы им хотелось работать, мы сегодня должны приложить все усилия. Именно эту позицию я не раз озвучивал в Москве, и был услышан», — сказал фермер из Ленинградского района, член Общественной палаты РФ Александр Шипулин.

Его поддержал аграрий-животновод из Брюховецкого района Федор Куропятник. Он рассказал о том, как 20 лет назад начинал вести свое хозяйство, и как ему удалось вывести его в число лучших на Кубани. Куропятник подчеркнул, что все высокие показатели — результат ежедневного упорного труда и поддержки государства.

«Надо работать, много работать. Быть в одном лице и зоотехником, и агрономом, и бухгалтером. Не понимаю, как можно развиваться, занимаясь политиканством, ехать на какие-то марши, бросая хозяйство надолго. Так никаких результатов не достичь. Если что-то не получается, винить нужно себя, а не власть, как принято у некоторых. Значит, в работе есть ошибки», — заявил фермер.

Своим примером поделилась и представительница Гулькевичского района кубанский животновод Мария Соколова.

«Многие боятся сделать первый шаг, настраивая себя на неудачу, ругая заочно власти. Но если есть возможность получить существенную поддержку, есть рычаги и они работают, почему бы ими не воспользоваться? Я смогла, мне не стыдно за свою продукцию. Я ей кормлю своих детей и земляков», — отметила она.

В числе выступающих были и представители молодого поколения аграриев — председатель Совета молодых фермеров Кубани Сергей Рудых. Он рассказал об опыте работы своего хозяйства, и также затронул политическую тему.

«Фразу «кубанский фермер» используют где ни попадя, но это доказывает, что кубанские фермеры в почете, на очень высоком уровне. И мы — молодежь — будем его отстаивать, никому не позволим использовать его в каких-то политических целях. Фермеры — это работники земли, которые доказывают делами на земле, что умеют работать. Поэтому те достижения, которые наши отцы и деды вложили в основу фермерского движения, мы будем отстаивать и защищать», — цитирует Рудых, пресс-служба администрации Краснодарского края.

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