Кубанские фермеры смогут получить гранты до 3 млн рублей

Претендовать на грант может каждый, кто зарегистрировал свое хозяйство не больше двух лет назад.

Размер выплат зависит от рода деятельности фермера. Например, те, кто занимается разведением мясного или молочного крупного рогатого скота, получат до 3 млн рублей. А те, кто выращивает ягоды, овощи или собирается развивать альтернативное животноводство, могут рассчитывать на сумму до 1,5 млн рублей. В краевой минсельхоз уже подали больше 60 заявок. Вместе с другими документами фермер должен предоставить и план расходов. Условия софинансирования исключительно выгодные, отмечают эксперты: 90% от государства и только 10% собственных средств. Уже сейчас появилось много интересных проектов.

«Это, например, разведение кроликов и коз или выращивание голубики, что не свойственно для нашей полосы. В Ленинградском районе не так давно получил поддержку начинающий фермер, который изготавливает козий сыр по уникальным технологиям», — рассказал начальник управления министерства сельского хозяйства Краснодарского края Александр Пиунов.

Спрос на такие гранты постоянно растет, как и финансирование программы. Если три года назад между всеми претендентами распределяли 32 млн рублей, то сейчас общий фонд увеличился до 90 млн рублей.

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