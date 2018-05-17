Кубанские фермеры вошли в число лидеров аграрной отрасли России

Вручение наград лучшим представителям фермерского сообщества страны состоялось в рамках XXIX Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

Он прошел в Москве 15-16 мая. В числе лидеров аграрной отрасли оказались представители малых форм хозяйствования Кубани, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

За многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственно-экономических показателей, большой вклад в развитие фермерского движения и активную общественную деятельность благодарности Министерства сельского хозяйства РФ получили фермеры Юрий Тепляков из Калининского района и Виктор Рогатых из Успенского района.

Агрария из Успенского района Николая Журбу удостоили звания «Заслуженный фермер» и наградили медалью АККОРа. За вклад в развитие сельского хозяйства наградили фермера из Щербиновского района Ивана Кудряшова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Федор Дерека возглавил кубанскую делегацию на XXIX съезде АККОР в Москве.

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