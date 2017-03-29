Кубанские фермеры за пять лет приобрели животных на 116 млн рублей

За пять лет кубанские фермеры приобрели сельскохозяйственных животных на 116 млн рублей с привлечением средств грантов, предоставленных на развитие семейных животноводческих ферм.

На строительство и модернизацию объектов переработки было привлечено 2 млн 702 тыс. рублей из средств грантов, на оборудование для комплектации ферм — 145 млн 195 тыс. рублей.

В итоге за пять лет фермеры создали 23 тыс. 683 скотоместа. Поголовье крупного рогатого скота, находящегося у фермеров получивших господдержку, достигло 8 тыс. 122 голов, в том числе 2 тыс. 597 коров и 5 тыс. 525 голов мясного КРС. Поголовье овец и коз — около 2 тыс. голов, индейки и гусей — 4,5 тыс. голов, сообщает пресс-служба краевого минсельхоза.

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