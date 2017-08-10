Кубанские филологи представили педагогам Чечни проект «Русский язык»

Специалисты Института развития образования Краснодарского края рассказали, как лучше преподавать и изучать неродную речь.

Они уже второй год принимают участие в федеральном проекте, задача которого — повысить статус русского языка в регионах, где он является неродным. В программе участвуют пять субъектов страны. В этот раз месячные курсы спроектированы не только для учителей из разных городов республики, особое внимание также уделяется библиотекарям. Для них кубанская команда разработала специальные методики. Они позволяют более эффективно вести образовательный процесс с помощью художественных книг. Интерес к чтению становится фундаментом для качественного изучения языка.

«Хочу заметить, у них очень красивая дикция, очень доступный язык, очень толерантное общение. Мы чувствуем, что от чистого сердца эти специалисты хотят помочь нашей республике. Нас на этих курсах учат, как работать с педагогами русского языка и литературы, какие мероприятия проводить с детьми, какую реальную помощь может оказать библиотекарь предметникам», — отметила заведующая библиотекой школы № 3 Гудермеса Лузанна Эрбиева.

Краснодарские филологи первыми в рамках проекта организовали мониторинг результатов обучения. До и после курса лекций каждый слушатель проходит тестирование, которое показывает, насколько хорошо был усвоен материал. Участники проекта получают набор печатных методических пособий. Для них на сайте проекта «Русский язык» доступна большая база учительских программ и схем проведения уроков.

Проверить знания можно в любое время на сайте Института развития образования Краснодарского края.

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