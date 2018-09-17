Кубанские футболисты подвели итоги 11-го тура Олимп — первенства ФНЛ

Игры прошли 15 сентября в Ярославле, Сочи и Москве.

ФК «Краснодар-2» на выезде сыграл с «Шинником». Победить команде из Краснодара не удалось, хотя на 16-й минуте это казалось возможным. «Быки» обыгрывали «Шинник» со счетом 2:0. Первый гол после подачи с углового забил капитан команды Иван Таранов головой. Второй мяч в ворота хозяев отправил еще один защитник — Никита Сергеев. Через время «горожане» уже сами пропустили. Во втором тайме команде из Ярославля удалось уйти от поражения. Отличился Эдуард Булия. Итог — 2:2. «Краснодар-2» в турнирной таблице на пятом месте.

На девятом месте находится футбольный клуб «Сочи». Он неожиданно уступил «Мордовии». Матч, который прошел на стадионе «Фишт», долгое время был безголевым. Только на 86-й минуте за гостей забил Владимир Обухов. Он же в добавленное время отличился во второй раз. ФК «Сочи» терпит третье поражение в Олимп — первенстве ФНЛ — 0:2.

ФК «Армавир», наоборот, выиграл у одного из лидеров чемпионата — «Спартака-2». Оба гола забил полузащитник Никита Безлихотнов. Сначала он реализовал выход один на один, затем пробил с дальней дистанции. Между этими событиями «красно-белые» тоже забили гол. До этого «Армавир» проигрывал восемь раз подряд, в этом сезоне дважды сыграл вничью.

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