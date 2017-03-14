Кубанские гандболистки в составе российской сборной поедут во Францию

14 марта в 14:38

Женская сборная России по гандболу начала подготовку к третьему, французскому этапу «Золотой лиги». Тренировочный сбор команда проводит в Новогорске. Из 22 игроков девять человек представляют ГК «Кубань».

Тренер «желто-зеленых» Евгений Трефилов вызвал в национальную команду сестер Жилинскайте, Викторию Калинину, Марину Судакову, Екатерину Фанину, Антонину Скоробогатченко, Ярославу Фролову, Валентину Вернигорову и Наталию Даньшину.

Во Францию девушки отправятся 15 марта. Первый матч против Норвегии россиянки проведут 16 марта. Также команде предстоит встретиться с хозяйками, француженками и датчанками, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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