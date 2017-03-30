Кубанские гиревики выиграли две медали на первенстве России

Кубанские спортсмены в марте завоевали две медали на первенстве России по гиревому спорту.

Турнир прошел в Санкт-Петербурге. Всего на нем выступили 200 спортсменов из 26 регионов страны. Краснодарский край на соревнованиях представляли пять спортсменов.

Рамазан Гусейнов выступал в весовой категории до 73 кг. В упражнении «толчок» он завоевал серебро, подняв гирю 66 раз. Бронза в рывке досталась Евгении Тихоненко. В весовой категории до 63 кг девушка смогла выполнить 70 подъемов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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