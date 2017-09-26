Кубанские гостиницы и санатории получат паспорта безопасности

Это значит, что в них отдыхающие не подвергнутся риску.

Пока такие документы есть не везде. Их получили отели 20 районов края. Остальные пока в процессе. К концу года паспорта уже должны быть оформлены. Для этого нужно выполнить все требования.

Небольшие дома отдыха вместимостью до 50 человек должны быть оборудованы тревожной кнопкой, а в крупных обязаны установить видеонаблюдение и обеспечить охрану.

«Одним из важнейших конкурентных преимуществ курортов Краснодарского края является безопасность. Мы уделяем этому большое внимание. В министерстве создана постоянно действующая рабочая группа по обеспечению антитеррористической защищенности», — заявил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

«Наш край — курортный, мы имеем два моря, большое количество отдыхающих, поэтому требования к гостиничному комплексу, в том числе и в преддверии чемпионата мира по футболу, предъявляются повышенные», — пояснил руководитель антитеррористической комиссии Краснодарского края Николай Гресь.

Быстрее всех паспорта безопасности получили гостиницы Краснодара, Армавира, в лидерах также Тихорецкий и Приморско-Ахтарский районы.

По данным минтуризма, курорты Краснодарского края этим летом посетили почти 13 млн отдыхающих. Без гостей Кубань не останется и в межсезонье.

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