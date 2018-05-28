Кубанские гребцы начали подготовку к чемпионату Европы

Соревнования стартуют 10 июня в столице Сербии Белграде.

Отбор на турнир прошли четыре краевых спортсмена. Два из них, Олеся Ромасенко и Виктор Мелантьев, недавно вернулись из Венгрии, где принимали участие в этапе Кубка мира. Краснодарская каноистка привезла оттуда две серебряные медали.

«Кубок мира для меня был тренировочным этапом, поэтому я набрала там очень много дистанций, и на половине из них удалось взять медали, а на половине нет. Мои ожидания эти соревнования оправдали. На данный момент подготовки я нахожусь в той форме, в которой я хотела бы быть», — сказала бронзовый призер чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ Олеся Ромасенко.

Мелантьев в Венгрии остался без наград, но на чемпионат Европы едет в числе фаворитов. Многократный победитель турниров Старого Света в Сербии выступит в четверке каноэ на нескольких дистанциях.

«Будем бороться за самые высокие места, потому что это нам по силам. Мы знаем себе цену. А там как подготовимся. Есть свои нюансы — погода, климат, но главное — верить в себя, и все будет хорошо», — отметил чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ Виктор Мелантьев.

Кроме Ромасенко и Мелантьева в Сербию отправятся еще два представителя Кубани. Байдарочница Елена Миронченко будет соревноваться в одиночках, а каноист Павел Петров — в двойках и четверках, где выйдет на старт в одном квартете с Мелантьевым.

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