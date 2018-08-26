Кубанские гребцы взяли золото чемпионата мира в Португалии

Павел Петров и Виктор Мелантьев из Краснодарского края приняли участие в соревнованиях в составе российской команды.

Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов и Иван Штыль пришли первыми в каноэ-четверке на дистанции 500 м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Спортсмены Центра подготовки сборных команд края из Брюховецкого района представляют кубанскую гребную школу. Сейчас их готовит к соревнованиям заслуженный тренер России Виталий Михайловский.

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