Кубанские инженеры рассказали о разработке вагона-термоса

Вагон-термос Армавирского машиностроительного завода представили на международной выставке «ЭКСПО 1520» в Москве.

Вагон предназначен для транспортировки скоропортящихся продуктов. В нем они сохраняют свежесть до 12 дней. Внутри можно установить любую температуру.

«В данном вагоне применены инновационные технологии теплоизоляции. Сегодня коэффициент теплопроводности у кузова вагона приравнен к 0,2. Этот коэффициент — самый низкий на сегодняшний день, который был достигнут», — рассказал главный инженер машиностроительного завода Армавира Александр Пилипенко.

Заинтересовался вагоном и глава РЖД Олег Белозеров. Он отметил, что термос на колесах может уже совсем скоро встать в строй. Ежегодно на обновление транспорта компания тратит большие деньги.

«То, что закупают «Российские железные дороги», если сложить весь объем, может достичь и 500 млрд рублей. Производство должно быть хорошего качества, должно хорошо обслуживаться и соответствовать современным требованиям», — отметил президент компании РЖД Олег Белозеров.

Выставка собрала сотни производителей и крупнейших компаний-покупателей железнодорожного транспорта. Всего на ней представили больше 150 вагонов-образцов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вагон-термос из Армавира победил на конкурсе инновационных разработок. Ранее технику высоко оценил глава региона Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в муниципалитет.

«Еще вчера вагоны такого высокого качества были только импортного производства. А сегодня такой вагон производится в России, здесь, у нас в Армавире. Уверен, вагоны Армавирского машиностроительного завода будут востребованы на рынке, и все перевозки будут осуществляться в ваших вагонах, а это рабочие места и налоги в бюджет», — заявил губернатор.

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