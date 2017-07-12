Кубанские исследователи поднимутся к горным озерам Западного Кавказа

Маршрут экспедиции пройдет по территории Даутского заказника в верховьях реки Кубань.

На территории заказника находятся 18 высокогорных озер, которые мало изучены. В рамках седьмого экспедиционного этапа планируется исследовать озера, расположенные в междуречье бассейнов рек Даут и Учкулан.

Экспедиция пройдет с 15 по 30 июля. Она станет очередным этапом научно-исследовательского экспедиционного проекта «Западный Кавказ — горная страна тысячи озер». Он стал победителем национальной премии «Хрустальный компас-2017» в номинации «Лучший региональный проект».

Его авторы занимаются популяризацией уникальных природных объектов Кавказа, собирают данных о современном состоянии и динамике озер региона с учетом глобальных изменений климата.

За шесть полевых экспедиционных сезонов в рамках проекта исследованы более 100 озер Западного Кавказа, в том числе 63 озера Тебердинского заповедника, сообщает пресс-служба краснодарского отделения Русского географического общества.

Вернуться на ленту

Источник