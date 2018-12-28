Новорожденного экстренно доставили вертолетом краевой санавиации в НИИ-ККБ № 1.

У ребенка был несовместимый с жизнью порок сердца — транспозиция магистральных сосудов. Без операции он бы погиб в течение первого месяца жизни. Кубанские врачи восстанавливали анатомию его сердца около пяти часов.

Сейчас ребенок благополучно поправляется.

За 15 лет в НИИ-ККБ № 1 сделали 8 тыс. операций на сердце детям. Больница занимает третье место в России по хирургическому лечению врожденных пороков системы кровообращения у детей первого года жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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