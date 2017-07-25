Кубанские казаки запустили интернет-ярмарку для сельхозпродукции

На сайте «Казачья ярмарка» фермеры смогут бесплатно размещать объявления и продавать свои продукты.

«Интернет-ярмарка — это уникальный рынок продовольственных товаров от казаков производителей фермерских хозяйств и ЛПХ, на котором представлены экологически чистые продукты», — сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

По мнению создателей ресурса, главная цель сайта — продажа продуктов напрямую от кубанских производителей без посредников, а также создание и развитие альтернативного канала сбыта.

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