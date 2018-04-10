Кубанские кикбоксеры завоевали семь медалей на всероссийских соревнованиях

Чемпионат и первенство страны прошли в Ялте.

Кубанские спортсмены привезли три золота, два серебра и две бронзы. После возвращения домой призеры турнира провели мастер-класс для детей с особенностями развития.

«Помню, как сам в первый раз пришел, ничего не умел вообще толком, лишь бы потратить куда-то энергию. Дети немного неуклюжие, но это все поправимо, мы сами такими же были. В детстве так же занимались, что-то получается, а что-то нет. В целом все хорошо», — пояснил серебряный призер чемпионата России по кикбоксингу Алексей Кучеренко.

«Понятное дело, что у них не сильные удары, но впечатление от детей хорошее. Приятно, когда они радуются, когда у них что-то получается. Смотришь на них — и тебе самому становится хорошо от этого», — отметил серебряный призер первенства России по кикбоксингу Никита Васюков.

Во время мастер-класса кикбоксеры и тренеры сделали вместе с детьми разминку, отработали основные приемы защиты и нападения, провели спортивные эстафеты.

«Я научился боксом заниматься. Мне понравилось защищаться», — сказал участник мастер-класса Владимир Шелуха.

«Мне очень понравилось играть в эстафеты, заниматься, слушать, как спортсмены рассказывали о своих достижениях. Я хочу, чтобы у меня были такие же успехи», — сказала участница мастер-класса Лилия Усенко.

Мастер-класс был приурочен к международному дню «Спорт на благо мира и развития».

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