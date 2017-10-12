Кубанские колонии покажут свою продукцию на выставке в Москве

Международная выставка правоохранительных органов пройдет в столице 17 октября.

Все экспонаты сделаны в местах заключения. В Хадыженской колонии, которая расположена в Апшеронском районе, на выставку отобрали все лучшее: резные деревянные шкатулки, шахматы и макеты кораблей, иконы, кованые почтовые ящики и мангалы.

«Люди посмотрят, что учреждения ФСИН могут делать. Как правило, они не знают, заключая государственный контракт, что мы своими силами умеем. И дешевле, качественнее, наша продукция конкурентоспособна на всех рынках», — рассказал и.о. начальника отдела исправительной колонии № 9 Апшеронского района Дмитрий Почигайло.

Для участия в выставке Хадыженскую колонию выбрали из-за ее уникальности. Исправительное учреждение — единственное на Кубани, в котором есть свой цех по изготовлению мясных полуфабрикатов. Также заключенные сами обеспечивают себя свежим мясом: домашнюю птицу выращивают, разделывают и готовят.

«Понравилось за птицами ухаживать, думаю, в дальнейшем пригодится после освобождения — дома разводить или работать», — поделился заключенный исправительной колонии № 9 Апшеронского района Сергей Макатулин.

Свою продукцию на международной выставке в Москве представят еще четыре исправительных учреждения Кубани.

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