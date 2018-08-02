Кубанские коммунальщики задолжали за газ 3,4 млрд рублей

Долги коммунальщиков перед поставщиками газа и электроэнергии не перестают расти. Подготовка к зиме и предстоящий отопительный сезон стали главными темами совещания в Краснодаре. Его провел заместитель губернатора Анатолий Вороновский.

В совещании принимали участие также министр топливно-энергетического комплекса края и руководители предприятий отрасли. На связи по селектору находились города и районы Кубани.

Более 3 млрд рублей задолжали теплоснабжающие организации за природный газ и еще 2 млрд за воду и электричество. В списке крупных должников — предприятия Краснодара, Тихорецкого, Северского и Темрюкского районов.

«Мы сейчас готовимся к новому отопительному сезону. Администрация края контролирует процесс оплаты коммунальными предприятиями за потребленные энергоресурсы. Поэтому сегодня мы хотим услышать от должников, и они должны будут отчитаться перед нами, краевой межведомственной комиссией, о причинах неудовлетворительной платежной дисциплины», — заявил Анатолий Вороновский.

Вице-губернатор отметил, что вопросы погашения задолженности предприятий ЖКХ за потребленные энергоресурсы находятся на контроле краевых властей. Причем, строго спрашивать за непогашенные квитанции будут как с предприятий, так и с населения.

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