Кубанские кондитеры получили золото на выставке «Продэкспо-2017»

«Лучший продукт года» производят на Кубани. Армавирская кондитерская фабрика «Метрополис» в феврале стала лауреатом престижного международного конкурса, который проходил в Москве в рамках выставки «Продэкспо».

Это крупнейшая площадка, на которой представлены достижения и новинки пищевой индустрии со всего мира.

«В этом году нашей компании 18 лет, и участие в выставке «Продэкспо» для нас уже хорошая многолетняя традиция. Это возможность показать широкому кругу заинтересованных лиц все наши достижения, новинки, посмотреть тенденции развития рынка», — сказал генеральный директор кондитерской фабрики «Метрополис» Аркадий Тоноян.

Кубанские кондитеры на выставке получили много медалей. Эксперты дали золото сдобному печенью «Голландское» и восточным сладостям «Дон Бисколини», которые производят в Армавире. Серебро взяли торт «Тирамису», набор пирожных «Ассорти», хлебобулочные изделия «Метрополис» со вкусом топленого молока и «Олалабо».

Стенд кондитерской фабрики на выставке был одним из самых ярких и посещаемых. Гости могли посмотреть и попробовать сладости, а также договориться о сотрудничестве. Продукция сегодня пользуется большим спросом во всех регионах нашей страны и странах СНГ. Сладости фабрики готовят только из натуральных ингредиентов.

«Благодаря высококвалифицированным технологам и кондитерам мы ежедневно создаем шедевры кондитерского искусства, которые радуют самых изысканных сладкоежек и гурманов. Мы имеем возможность любую категорию продукции доставить до конечного потребителя в самом свежем виде», — подчеркнул директор по развитию торгового дома «Метрополис» Тигран Гасанян.

С каждым годом список наград кубанских производителей становится все длиннее. Так, продукция ежегодно получает краевой знак «Качество» и входит в число «100 лучших товаров Кубани и России», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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