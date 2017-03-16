Кубанские курорты представили на международной выставке MITT

За три дня работы Московской международной выставки «Путешествия и туризм. MITT» стенд Краснодарского края посетили более 1, 5 тыс. профессионалов туристического рынка.

«Востребованность отечественных направлений пляжного и активного отдыха сохраняется на стабильно высоком уровне. Большой интерес вызывают санаторно-курортные предприятия Кубани, отели, работающие по системе «все включено», а также винные туры и активный туризм», — рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края.

В ведомстве также сообщили, что в рамках MITT-2017 представители курортной отрасли Краснодарского края провели презентации отдельных туристических направлений для операторов внутреннего туризма и переговоры с рядом организаций.

В результате соглашения о сотрудничестве с профсоюзными организациями Калуги, в апреле представители калужских предприятий приедут в Геленджик для заключения договоров со здравницами города-курорта.

Достигнуты договоренности с рядом телеканалов об организации съемок на территории Краснодарского края и освещении событийных мероприятий на курортах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник