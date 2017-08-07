Кубанские курорты признали самыми популярными направлениями внутреннего туризма

В этом году на первом месте по объемам бронирований у внутренних организованных туристов оказался Большой Сочи.

Такие данные представила Ассоциация туроператоров России. По данным организации, Адлер принимает до 40% турпотока. Затем по популярности в регионе следуют Центральный, Хостинский и Лазаревский районы.

Средняя продолжительность туров на курорты Большого Сочи составляет от 9 до 11 ночей. На втором и третьем местах стоят Анапа и Геленджик. Средняя продолжительность отдыха в Анапе летом — от семи до десяти ночей, в Геленджике — от семи до девяти ночей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Лазаревский район Сочи стал самым популярным малым курортом страны.

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