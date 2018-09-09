Кубанские курорты стали номинантами National GeographicTraveler

Журнал о путешествиях объявил голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха — National Geographic Traveler Awards 2018.

Онлайн-голосование проходит на сайте конкурса по 5 октября включительно в 25 основных номинациях.

Курорты Краснодарского края заявлены в номинациях«Российский горнолыжный отдых» и «Российский оздоровительный отдых». Интернет-пользователи могут заявить курорты региона и в других номинациях конкурса, записав их дополнительно.

Журнал проводит опрос в восьмой раз. Ежегодно National Geographic Traveler выявляет лучшие зарубежные курорты, с прошлого года и российские. Оценку дают иностранные и российские путешественники.

В прошлом году регион завоевал два приза конкурса, одержав победу в вышеуказанных номинациях. В онлайн-голосовании National Geographic Traveler Awards 2017 приняли участие более 270 тыс. человек из 60 стран, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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