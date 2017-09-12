Кубанские курорты возглавили рейтинг самых дешевых направлений в октябре

Как отмечают специалисты Ассоциации туроператоров России, наиболее низкая стоимость путевок в Сочи.
Недельный отдых в олимпийской столице двоих взрослых с перелетом туда и обратно обойдется в 20 тыс. рублей. На втором месте Анапа, там отдых стоит почти на 3 тыс. дороже.
Самое бюджетное направление за границей — Греция. Крым в конце пляжного сезона станет менее доступным, минимальная цена составит 26 тыс. рублей.
Самые дешевые пляжные туры октября
Сочи — 20,6 тыс. рублей
Анапа — 23,1 тыс. рублей
Греция — 23,3 тыс. рублей
Крым — 26,1 тыс. рублей
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