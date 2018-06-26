Кубанские легкоатлеты завоевали 13 наград на юниорском первенстве России

26 июня в 11:47

В Челябинске завершились соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек до 20 лет.

По итогам общекомандного зачета сборная края заняла третье место, уступив соперникам из Москвы и Подмосковья. Всего в турнире участие приняли более 600 спортсменов из 66 регионов страны. Кубань делегировала 29 легкоатлетов.

В личном зачете кубанцы завоевали 13 наград (пять золотых, пять серебряных и три бронзовых), сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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