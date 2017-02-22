Кубанские легкоатлеты завоевали шесть медалей на чемпионате России

В Москве завершился национальный чемпионат по легкой атлетике (в помещении). Краснодарский край на турнире представляли 25 спортсменов.

По итогам соревнований в активе кубанских легкоатлетов шесть наград: три золотые и три серебряные медали.

Прыгун Артем Примак установил рекорд легкоатлетического сезона мира — 8 м 21 см. Спринтер Руслан Перестюк показал лучший результат в российском сезоне, пробежав 60 м за 6,66 секунды. Второе место в этой дисциплине занял Дмитрий Лопин из Новороссийска.

В беге на 400 м первое место занял краснодарец Тимофей Чалый, вторым в толкании ядра стал Александр Лесной из станицы Новомышастовской. В эстафете 4×200 м серебро завоевали Юлия Кацура, Рута Лабус, Нина Морозова и Полина Миллер, сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.

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