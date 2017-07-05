Кубанские лидеры партии «Яблоко» не поделили имущество и власть

Председатель регионального отделения «Яблока» Владимир Рыжаев обратился в полицию с просьбой расследовать взлом партийного офиса в Краснодаре. Виновным в захвате помещения и находящегося в нем оборудования он считает однопартийца Евгения Витишко.

Владимир Рыжаев сообщил: «…ранее судимый житель города Туапсе Витишко Евгений Геннадьевич, проигнорировав мои ранние разъяснения и не поставив меня в известность, введя в заблуждение арендодателя, умышленно совместно с неизвестными мне лицами взломал замки в арендуемом мною офисном помещении, они заменили личинки замков и захватили данное помещение».

В заявлении, направленном Владимиром Рыжаевым начальнику управления МВД РФ по Краснодару Дмитрию Остапенко, говорится, что еще 20 июня коллега по партии требовал от Рыжаева отдать ему ключи от арендуемого партийным отделением офиса. Отдельно председатель регионального отделения «Яблока» упоминает, что примерная оценочная стоимость всех подотчетных ему материальных ценностей составляет около 2 млн рублей. Эти ценности теперь находятся в захваченном Евгением Витишко офисе. Там же находились личные вещи и деньги сотрудников. В том числе и самого руководителя регионального отделения.

В комментарии, который Владимир Рыжаев дал информагентству «Ясно», он подчеркнул, что «…посчитал правильным прибегнуть к услугам нашей правоохранительной системы – пусть процессуально дадут оценку действиям Витишко. Потому как я считаю, в его действиях уголовно наказуемое самоуправство. Меня больше волнует, что пропало. Это нужно будет изучить для квалификации события. Это неприемлемо, варварство. Хотя это свойственно нашим ребятам, которые позиционируют себя так – экологи. Они всегда стараются любую ситуацию за рамки закона вывести и придать абсурда».

Второй участник конфликта Евгений Витишко — уполномоченный по финансовым вопросам регионального отделения «Яблока». Он и его сторонники утверждают, что 31 марта 2017 года Владимир Рыжаев покинул партию и пост председателя регионального филиала.

Однако Владимир Рыжаев продолжает считать себя руководителем региональной партийной ячейки и ссылается на решение состоявшейся 2 июля 37-й конференции регионального отделения «Яблока». На ней однопартийцы подтвердили его председательские полномочия.

Намерены ли московские кураторы «Яблока» мирить своих провинциальных коллег и чью сторону они примут — пока не ясно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва пройдут в единый день голосования 10 сентября.

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