Кубанские медики назвали опасным купание весной в холодном море

Купальный сезон раньше срока открыли на Черноморском побережье.

Видео, на котором группа людей ныряет в холодную воду — ее температура еще не превышает 13 °С — активно обсуждают в соцсетях. Медики говорят, что такие заплывы опасны для здоровья.

«Когда человек попадает в холодную воду, особенно внезапно, без подготовки, происходит спазм сосудов практически во всем организме. Наибольшую опасность представляет спазм сердечных сосудов и сосудов головного мозга», — объяснил врач центра медицинской профилактики Краснодарского края Александр Горячев.

Резкий перепад температур также может привести к остановке сердца или вызвать судороги, тогда шансы добраться до берега самостоятельно будут минимальны. Помимо холодной воды, опасность может поджидать и на дне — стекла, арматура и острые камни. К купальному сезону весь мусор с официальных пляжей уберут водолазы. Проверят готовность берегов и сотрудники МЧС, для этого муниципалитеты должны подать специальные заявки.

«На место выезжают сотрудники МЧС России и проверяют, соответствует ли пляж нормам: выставлен ли пост безопасности, дежурят ли на месте спасатели, медики, есть ли соответствующие жилеты и другие средства для спасения людей», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Оценят на кубанских пляжах и качество воды. Только после этого в море официально разрешат купаться. Сезон заплывов стартует в крае 1 июня.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник