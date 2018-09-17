Кубанские медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП с автобусом

Авария произошла вечером 16 сентября в Ленинградском районе.

Сейчас врачи обследуют госпитализированных пассажиров автобуса в районных учреждениях.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в случае необходимости пациентов доставят в Краснодар с использованием санавиации.

Пассажиров, которым не потребовалась помощь медиков, перевезли в пункт временного размещения.

«Поручил местным властям оказать людям содействие и любую помощь, пока не будет решен вопрос с их транспортировкой в пункт назначения», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель автобуса Neoplan направления Анапа — Ярославль около 22:30 на трассе в Ленинградском районе не справился с управлением и допустил съезд в лесополосу. В результате аварии 22 пассажиров доставили в медучреждения.

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