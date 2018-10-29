Кубанские медики посетили около 9 тыс. домов в зоне подтопления

Врачебно-сестринские бригады продолжают подворовые обходы.
Медицинские работники узнают, есть ли среди жильцов каждого дома нуждающиеся во врачебной помощи. Вакцинировали более 2 тыс. человек, еще более 3 тыс. профагировали.
Бригады осматривают людей, консультируют, дают рекомендации. При необходимости организовывают доставку в медучреждение, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Амбулаторную медпомощь оказали 317 пациентам, 63 из них — дети. В больницах находятся 14 человек.
Инвалиды, участники Великой Отечественной войны и другие категории граждан при наличии медицинских показаний направляются на лечение в Госпиталь ветеранов войн.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани уже сформировали списки для выплаты пострадавшим от непогоды 73 млн рублей. Всего на компенсации пострадавшим в результате непогоды в бюджете края зарезервирован 1 млрд рублей.
О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.
Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.
Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.
Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.
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