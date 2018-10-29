Кубанские медики посетили около 9 тыс. домов в зоне подтопления

Врачебно-сестринские бригады продолжают подворовые обходы.

Медицинские работники узнают, есть ли среди жильцов каждого дома нуждающиеся во врачебной помощи. Вакцинировали более 2 тыс. человек, еще более 3 тыс. профагировали.

Бригады осматривают людей, консультируют, дают рекомендации. При необходимости организовывают доставку в медучреждение, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Амбулаторную медпомощь оказали 317 пациентам, 63 из них — дети. В больницах находятся 14 человек.

Инвалиды, участники Великой Отечественной войны и другие категории граждан при наличии медицинских показаний направляются на лечение в Госпиталь ветеранов войн.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани уже сформировали списки для выплаты пострадавшим от непогоды 73 млн рублей. Всего на компенсации пострадавшим в результате непогоды в бюджете края зарезервирован 1 млрд рублей.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

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