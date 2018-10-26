Кубанские медики продолжают оказывать помощь людям в зоне подтопления

В крае 26 октября продолжает работу оперативный штаб министерства здравоохранения и медицины катастроф.

В Апшеронске, Туапсе и Сочи развернуты муниципальные оперативные штабы по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации, при них организована работа телефонов горячих линий. В Туапсе можно звонить по номерам 8 (86167) 25390, 8 (86167) 20381, в Апшеронске — 8 (918) 0128302, в Сочи — 8 (988) 2859995. В каждом из 15 пунктов временного размещения дежурит медицинский работник.

Во всех муниципальных образованиях, пострадавших от ЧС, созданы резервы вакцин для профилактики гепатита А, дизентерии, брюшного тифа. Сформированы прививочные бригады.

Проводят подворовые обходы. С этой целью сформировали 52 врачебно-сестринских бригады.

Для медицинского обслуживания прибывающих железнодорожным транспортом пассажиров на платформах станций Сочи, Горячий Ключ и Краснодар-1 организовали дежурство бригад скорой помощи.

На текущий момент 50 человек обратились за медицинской помощью, из них 11 детей, две беременные женщины. Одна родила оперативным путем. Госпитализировали 13 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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