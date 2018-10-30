Кубанские медики провели 13 тыс. подворовых обходов в зоне подтопления

Врачебно-сестринские бригады продолжают оказывать помощь людям в пострадавших районах.

Медики уже побывали во всех пострадавших домах Сочи, Апшеронского и Туапсинского районов. Сейчас осуществляются повторные обходы.

По последним данным, провакцинировано 3 тыс. 237 человек, профагировано — 3 тыс. 561. Амбулаторную медпомощь оказали 360 пациентам, в том числе 74 детям.

В больницах остается 21 человек, из них четверо — дети, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией. Пострадавшими признали более 2 тыс. домов.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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