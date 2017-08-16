Кубанские медики рассказали, как избежать энтеровирусных инфекций

Врачи и представители Роспотребнадзора напоминают правила профилактики вируса Коксаки и других подобных инфекций для тех, кто решился на отдых в Турции.

В республике зарегистрированы случаи заболевания вирусом Коксаки. Сейчас там наблюдается сезонная вспышка энтеровирусной инфекции.

«На сегодняшний день возможности вакцинировать людей, чтобы они не заболели энтеровирусной инфекцией, у нас нет. Но не надо забывать, что маленьким детям нужно быть осторожными, когда они купаются в водоемах, пьют воду. Покупаете фрукты, овощи — все это моется, готовится, термически обрабатывается в обязательном порядке. Пьется исключительно бутилированная и кипяченая вода. Обязательно моются руки. Вот это все, конечно, будет способствовать тому, что вы избежите энтеровируса», — рассказала главный врач специализированной клинической детской инфекционной больницы Нафисет Тхакушинова.

Общая слабость, боль в мышцах, мелкие болезненные пузырьки и язвочки во рту — все это признаки вируса Коксаки. Как рассказывают врачи-инфекционисты, такие всплески активности заболевания наблюдаются раз в пять лет. Вирус особенно опасен для маленьких детей — при попадании с водой, пищей, через грязные игрушки или руки.

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