Кубанские медики за десять лет провели 150 экстренных выездных операций при аневризме аорты

Это заболевание с почти 100% летальным исходом. Перевозить пациентов с аневризмой опасно, поэтому медиков к пациентам в кратчайшие сроки доставляют вертолетом санавиации или реанимобилем.

Аневризма, т.е. расширение и расслаивание стенок аорты, развивается очень стремительно. Из-за сильного внутреннего давления основной кровеносный сосуд может прорваться в любой момент. В этом случае жизненно необходима экстренная хирургическая помощь. Часто такие пациенты не транспортабельны: даже легкая тряска в дороге может резко ухудшить его состояние. В этом случае на помощь приходит краевая служба санавиации, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Помощь при аневризме могут оказать не многие региональные клиники, так как необходимы передовые технологии и опыт применения их на практике. В Краснодарском крае таким высоким требованиям отвечает НИИ-ККБ №1 министерства здравоохранения Краснодарского края. Сосудистые хирурги привозят с собой специальные протезы аорты, которые устанавливают пациенту. За последние десять лет они выполнили 150 экстренных вмешательств.

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