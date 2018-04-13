Кубанские музеи «Фанагория» и имени Фелицына представят совместный проект

Выставка «Фанагория. Археологическая жемчужина России» откроется в начале июня в Краснодаре. На ней представят около 400 экспонатов из фанагорийского музея.

Работа над совместным выставочным проектом уже началась. Рабочая группа музея имени Фелицына посетила научный центр государственного историко-археологического музея-заповедника «Фанагория» для отбора экспонатов. Коллеги из «Фанагории» приняли приглашение для участия в научных конференциях «Анфимовские чтения» и «Фелицынские чтения — XX», которые пройдут в этом году.

Сотрудники посетили археологический раскоп и приняли от заместителя директора музея-заповедника «Фанагория» Сергея Остапенко в подарок ценные издания, среди которых трехтомник «Античное наследие Кубани», «Пантикапей и Фанагория — две столицы Боспорского царства», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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