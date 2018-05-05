Кубанские нейрохирурги спасли жизнь младенца с патологией черепа

Шестимесячную девочку с врожденным краниостенозом успешно прооперировали нейрохирурги Детской краевой клинической больницы.

Краниостеноз — нарушение роста черепа, сопровождающееся его различными деформациями и неврологическими расстройствами. Болезнь приводит к повышению внутричерепного давления. Нейрохирурги Детской краевой клинической больницы приняли решение об операции, когда ребенку исполнилось шесть месяцев, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МЗКК.

Девочку оперировали около двух часов. После хирургического вмешательства контрольная компьютерная томография черепа и головного мозга показала значительные положительные изменения. Сейчас девочка проходит период реабилитации и готовится к выписке.

«Главная задача, поставленная перед медиками губернатором Кубани, — сохранение здоровья и жизней детей. Мы делаем все для того, чтобы каждый ребенок, нуждающийся в медпомощи, получил самое современное лечение с использованием высоких технологий и лучшего мирового опыта», — отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

За прошедший год врачи ДККБ министерства здравоохранения Краснодарского края провели более 14 тыс. операций, в том числе высокотехнологичных.

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