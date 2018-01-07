Кубанские нейрохирурги вернули к жизни ребенка после ДТП

Девочка в конце декабря поступила в детскую краевую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

В диагнозе — тяжелая сочетанная травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом правой ключицы со смещением, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В отделении нейрохирургии детской краевой клинической больницы врачи приняли решение об оказании пациентке специализированной высокотехнологичной помощи. Они провели операцию по удалению вдавленного оскольчатого перелома и острой гематомы, устранение компрессии мозга.

Операция прошла успешно. Ребенок еще находится под наблюдением врачей, но уже идет на поправку.

Всего за 2017 год врачами детской краевой клинической больницы было проведено более 14 тыс. операций различной сложности.

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