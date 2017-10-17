Кубанские некоммерческие организации получат 15 млн рублей субсидий

В Краснодарском крае подвели итоги регионального конкурса на получение грантов для поддержки общественно полезных программ.

В конкурсе участвовали краевые и муниципальные общественные, спортивно-патриотические, религиозные некоммерческие организации, региональные благотворительные фонды. Всего подали заявки 30 организаций. По итогам конкурсной комиссии определили 16 победителей. Согласно распоряжению губернатора, они получат более 15 млн рублей субсидий.

Деятельность социально ориентированных НКО направлена на поддержку граждан, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, а также благотворительность. Программы будут реализованы в 2017 и 2018 годах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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