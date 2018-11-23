Кубанские неврологи спасли девушку после острого инсульта

У 19-летней жительницы Кубани, которая страдает сахарным диабетом, нарушилась речь, отнялись правые рука и нога.

Врачи провели системную тромболитическую терапию и по телемедицине проконсультировались со специалистами Краевой клинической больницы № 1. Приняли решение срочно везти девушку в больницу в Краснодар.

Медики ККБ № 1 провели обследование и выявили у пациентки тромбофилию — наследственную предрасположенность к образованию тромбов в просвете кровеносных сосудов.

«Сахарный диабет в этих условиях послужил для инсульта спусковым крючком. У девушки сформировался большой очаг ишемии, при которой хирургия нецелесообразна», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Неврологи разработали для девушки индивидуальную программу лечения, в которую вошли ботулинотерапия (ввод специального препарата, который блокирует передачу сигнала от нерва к мышце), упражнения лечебной физкультуры и логопедическая коррекция. Это позволило за три месяца полностью восстановить речь, заново научить больную ходить, восстановилась рука. Сейчас пациентка почти здорова. Осталась лишь небольшая слабость в правой кисти.

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