Кубанские НКО получат 3 млн рублей государственных субсидий

В Краснодарском крае шесть социально ориентированных некоммерческих организаций получат государственные субсидии на общую сумму 3 млн рублей.

Деньги выделят по итогам конкурса, который провела администрация края в декабре. Всего на участие в нем подали 12 заявок. Участниками конкурса стали региональные общественные и автономные некоммерческие организации, а также казачьи общества.

Среди победителей: Краснодарская краевая федерация спорта глухих, Центр развития молодежной культуры и спорта, негосударственное частное учреждение дополнительного профобразования «Курсы Кубани», Общественный центр правовой и социальной защиты населения, региональная общественная организация социально-экономического развития «Деловая Кубань», Лабинское городское казачье общество.

В региональном департаменте внутренней политики пояснили, что программы победителей конкурса направлены на соцподдержку и защиту граждан, работу с инвалидами, а также патриотическое воспитание, пропаганду здорового образа жизни, физкультуры и спорта, охрану окружающей среды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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