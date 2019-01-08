Операция длилась около восьми часов.

Полгода назад с острой болью 35-летнюю женщину доставили в больницу. В ходе обследования у нее обнаружили злокачественное новообразование ободочной кишки. Онкологи гастроэнтерологического отделения ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» министерства здравоохранения Краснодарского края срочно удалили опухоль, но болезнь уже поразила печень.

Метастаз был расположен на границе двух долей печени, и убрать его было очень сложно технически. На врачебном консилиуме решили провести химиотерапию, чтобы уменьшить новообразование, а затем убрать. Операция длилась около восьми часов и прошла успешно. Женщине удалось сохранить правую долю печени. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и находится в кругу семьи.

«Болезнь не давала о себе знать, то есть протекала бессимптомно, и пациентка попала к краевым онкологам уже с последней стадией рака. Именно поэтому важно ежегодно обследоваться, чтобы не допускать роста новообразования и метастаз», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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