Кубанские пловцы отправились на чемпионат России в Москву

В 50-метровом бассейне спорткомплекса «Олимпийский» выступят сильнейшие спортсмены страны.

Сборная Краснодарского края отправилась в столицу рекордным по численности составом — 19 человек. В сравнении с прошлым годом он значительно омолодился, но костяк команды по-прежнему составляют опытные пловцы.

«Я уже принимал участие в чемпионатах России. С 2014 года попадаю и на короткую воду, на которой осенью проходит чемпионат, и на длинную. В этот раз наша команда едет сильным составом, и у нас есть все шансы, чтобы удивить Краснодарский край удачными результатами», — рассказал член сборной Краснодарского края Иван Зайцев.

Главная звезда краевой сборной — Данила Изотов. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне готовился к этому ответственному старту самостоятельно. Остальные члены команды тренировались в Краснодаре. Медальный план сборной края уже сформирован: тренеры ждут от своих подопечных минимум две награды.

«На дистанции в 200 м вольным стилем, конечно. Там Данила Изотов будет выступать. Также я рассчитываю на то, что Никита Бабченко сможет попасть в тройку призеров на дистанции в 200 м на спине», — пояснил старший тренер сборной Краснодарского края Вячеслав Бабченко.

Программа чемпионата разбита на шесть дней. Спортсмены начнут путь к медалям с предварительных заплывов, лучшие выступят в полуфиналах и финалах. Этот турнир — отборочный этап августовского чемпионата Европы по водным видам спорта.

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