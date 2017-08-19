Кубанские пляжные волейболисты проиграли в 1/8 финала ЧЕ

Пляжные волейболисты Никита Лямин и Вячеслав Красильников 18 августа завершили выступление на чемпионате Европы, который проходит в Литве.

Кубанские спортсмены в 1/8 финала проиграли латышам Мартиньшу Плявиньшу и Харальдсу Регже. Встреча завершилась волевой победой соперника — 2:1 (19:21, 21:16, 15:10).

В женской сетке ЧЕ Надежда Макрогузова из станицы Тбилисской вместе с Екатериной Бирловой из Москвы прошли в четвертьфинал турнира. Россиянки одолели спортсменок из Швеции Джоану Хайдрих и Анук Верже-Депре. Матч завершился со счетом 2:0 (26:24, 21:15), сообщает пресс-служба краснодарского ВК «Динамо».

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