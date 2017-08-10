Кубанские пляжные волейболисты вышли в финал Мирового тура

Вячеслав Красильников и Никита Лямин сыграют на заключительном этапе соревнований в немецком Гамбурге с 23 по 27 августа.

Кубанские волейболисты по рейтингу вошли в состав участников финала Мирового тура. Они делят первое место в списке с бразильцами Андре и Эвандро.

Международная федерация волейбола (FIVB) ведет также 52-недельный рейтинг. В нем учтены восемь лучших результатов за последние год. Красильников и Лямин находятся на четвертой строчке, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Вернуться на ленту

Источник