Кубанские пляжные волейболисты вышли в плей-офф чемпионата мира в Вене

Вячеслав Красильников и Никита Лямин в матче третьего тура группового этапа обыграли бельгийцев Дриса Коекелкорена и Тома ван Валле.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (21:16, 21:15). Для кубанцев это третья победа подряд.

Кубанская пляжная волейболистка Надежда Макрогузова в паре с Екатериной Бирловой в матче третьего тура в группе L обыграла пару из Таиланда Варапатсон Радаронг и Танараттху Удомчави. Итог игры — 2:0 (21:15, 21:16). Это была первая победа россиянок на ЧМ-2017. Волейболистки вышли из группы с третьего места.

Следующие соперники кубанских волейболистов определяться позже, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

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