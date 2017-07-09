Кубанские пляжные волейболисты завершили выступление в Швейцарии

Игроки «Динамо» Никита Лямин и Вячеслав Красильников, представляющие Россию на этапе Мирового тура в Гштааде, смогли дойти лишь до четвертьфинала.

Сначала динамовцы разгромили американцев Шона Розенталя и Трэвора Крэбба со счетом 2:0 (21:15, 21:11) в первом раунде плей-офф. Потом в 1/8 финала оказались сильнее кубинцев Серхио Гонсалеса и Диаса Нивалдо. Эта встреча закончилась со счетом 2:0 (24:22, 21:16).

В четвертьфинале россияне, занимающие второе место в рейтинге Мирового тура – 2017, проиграли американцам Филипу Дальхауссеру и Николасу Люцене — 0:2 (18:21, 18:21), сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

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