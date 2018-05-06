Кубанские поисковики обнаружили в Апшеронском районе обломки самолета времен войны

Части Пе-2 нашли в конце апреля. Самолет был сбит 5 октября 1942 года при выполнении боевого задания в районе станицы Апшеронской.

Поиск места гибели экипажа самолета Пе-2 в составе старших лейтенантов Александра Галкина, Георгия Джабадари начали в 2013 году. С самого начала войны они летали в одном экипаже, вместе совершили 210 боевых вылетов.

Зимой поступила информация об обнаружении места гибели советского пикирующего бомбардировщика в паре километров юго-восточнее Апшеронска.

Воронка, в которой находились обломки, была доверху заполнена водой. Для проведения поисковых работ необходимо было дождаться понижения уровня грунтовых вод. В бруствере воронки обнаружили обломок блока двигателя с частично сохранившимся номером мотора «Р125-…».

В конце апреля вода в воронке упала до приемлемого уровня и было принято решение о проведении экспедиции.

Поисковики «Кубанского плацдарма» совместно с казаками Нефтегорского хуторского казачьего общества, судебными приставами Апшеронского отдела ФССП по Краснодарскому краю приступили к поискам 29 апреля.

На глубине около 1,5 м начали попадаться первые фрагментированные обломки самолета. Одним из первых из раскопа был поднят фрагмент обшивки с нанесенным на нем красной краской номером «.6/51». Следующей находкой стал обломок блока двигателя с выбитыми на нем цифрами «..5-279». Крупных обломков на месте падения не сохранилось. На месте обнаружили останки членов экипжа. Их перезахоронят, сообщается на сайте «Кубанский плацдарм».

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