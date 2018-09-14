Кубанские поисковики помогли обнаружить останки 30 советских солдат в Абхазии

Экспедицию провели на высоте более 2 тыс. м, ее посвятили 75-летию обороны Кавказа.

В время поисков исследовали территорию вдоль троп Санчарского перевала. Именно на этой высоте с июля по декабрь 1942 года держали оборону советские войска. Красной армии удалось отбросить врага к Главному Кавказскому хребту, операция стала началом масштабного наступления в январе 1943-го.

Найденные останки с почестями предали земле. Но в горах остаются еще десятки бойцов, не вернувшихся с войны, поэтому поисковики Кубани и Абхазии договорились о следующей экспедиции.

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