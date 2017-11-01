Кубанские полицейские установили личность погибшего под поездом пенсионера

Мужчину опознала родная сестра.

Личность погибшего установили через несколько дней. Им оказался 60-летний житель Абинского района. По словам родной сестры мужчины, у ее брата были проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Предположительно, переходя железнодорожные пути в неустановленном месте, мужчина не рассчитал расстояние приближающегося поезда, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина погиб утром 23 октября на перегоне Ильская — Хабль в Северском районе.

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