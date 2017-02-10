Кубанские портные-инвалиды примут участие в конкурсе дизайна в Рязани

Кубанские портные-инвалиды создадут коллекцию одежды на конкурс дизайна, который пройдет в конце года в Рязани.

Студенты армавирского индустриального техникума для инвалидов планируют как минимум войти в тройку победителей. Для этого в создании образов используют самые сложные техники, например, гильоширование — выжигание по ткани.

«Я научилась выжигать, потому что мне нравилось работать с выжигом, теперь могу выжечь салфетки и украсить изделия», — говорит учащаяся техникума Ирина Григорян.

Сейчас преподаватели и ученики трудятся над эскизами вечерних платьев и элегантных костюмов. Они будут в черно-белых цветах.

«Коллекция будет конкурентоспособной, потому что много будет использовано элементов — не только выжиг, но и вышивка, стрейч-трикотаж, шифон, кожа. Головные уборы, обувь и сумки помогут сделать наши обувущики. То есть будет все, что мы можем делать», — рассказывает преподаватель армавирского индустриального техникума для инвалидов Нина Ситникова.

Новая коллекция будет готова к осени. И если она победит на конкурсе в Рязани, модельеры поедут в Москву покорять Вячеслава Зайцева — председателя жюри международного фестиваля дизайна «Губернский стиль», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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